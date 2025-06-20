Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Landarztpraxis

SAT.1 Staffel 3 Folge 116 vom 20.06.2025
Folge 116: In Sachen Liebe

34 Min. Ab 12

Ella ist erleichtert, als Chris ihr Entwarnung gibt, dass der Unfall von Klara und Linda relativ glimpflich ausgegangen ist. Dennoch kämpft Ella gegen Schuldgefühle an. Hätte sie Wiesenkirchen einfach verlassen, wäre es nie zu diesem Unfall gekommen. Während Isa ihre Schwester mit einer Hochzeitskleidanprobe auf andere Gedanken bringt, versöhnen sich Chris und Linda, weil beiden noch der Schock über den Unfall in den Knochen steckt. Dabei kommen sie sich wieder näher.

