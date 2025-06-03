Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 105vom 03.06.2025
Folge 105: Gegen das Schicksal

34 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12

Nachdem Ella und Chris endlich die Missverständnisse zwischen ihnen ausräumen konnten, steht einem ersten Date nichts mehr im Wege. Doch das nächste Hindernis wartet schon auf die beiden Verliebten. Denn Chris will sein Versprechen, Klara für ein Auslandssemester in die Staaten zu begleiten, nicht brechen. Ella weiß vor lauter Gefühlschaos nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Hat eine Beziehung unter diesen Umständen überhaupt eine Chance?

