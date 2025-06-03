Die Landarztpraxis
Folge 105: Gegen das Schicksal
34 Min.Folge vom 03.06.2025Ab 12
Nachdem Ella und Chris endlich die Missverständnisse zwischen ihnen ausräumen konnten, steht einem ersten Date nichts mehr im Wege. Doch das nächste Hindernis wartet schon auf die beiden Verliebten. Denn Chris will sein Versprechen, Klara für ein Auslandssemester in die Staaten zu begleiten, nicht brechen. Ella weiß vor lauter Gefühlschaos nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Hat eine Beziehung unter diesen Umständen überhaupt eine Chance?
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln