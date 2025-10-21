Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Scherbenhaufen

SAT.1Staffel 3Folge 110vom 21.10.2025
Scherbenhaufen

ScherbenhaufenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 110: Scherbenhaufen

34 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Nachdem Georgs Geheimnis gelüftet wurde, muss er sich der Wut und Enttäuschung seiner Kinder stellen. Für Ella bricht eine Welt zusammen, als sie erkennen muss, dass Georg sie von Anfang an nur belogen hat. Isa und Fabian versuchen für Ella da sein, doch sie braucht erstmal Zeit für sich. Am liebsten würde sie mit Chris über alles sprechen, doch Lindas Erpressung schwebt wie ein Damoklesschwert über allem. Also weist sie Chris ab und stößt ihn damit vor den Kopf.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen