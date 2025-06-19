Die Landarztpraxis
Folge 115: Erpressungsversuche
35 Min.Folge vom 19.06.2025Ab 12
Trotz ihres schlechten Gewissen gegenüber Chris beherbergt Ella Klara über Nacht und schafft es, zwischen Vater und Tochter zu vermitteln. Als Linda ihm jedoch weiterhin Stolpersteine in den Weg legt, zieht Chris entschlossen einen Schlussstrich und schmeißt sie aus dem Haus. Seine Ex-Frau ist wütend und setzt ihre Drohung in die Tat um: Damit Chris seine Tochter nie mehr wiedersieht, zwingt sie Klara, mit ihr Wiesenkirchen zu verlassen.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln