Die Landarztpraxis
Folge 122: Happy End...?
35 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12
Isas und Lukas' großer Tag steht vor der Tür. Ella freut sich sehr für ihre Schwester und doch kann sie sich eines unguten Gefühls nicht erwehren. Denn während Fabian vor Leo mit einer unangenehmen Wahrheit herausrückt, Becky sich heimlich auf den Weg in die Schweiz machen will und Bianca endlich erfährt, wer der Vater ihres Kindes ist, holt Linda zum finalen Schlag aus, der alles verändern wird ...
