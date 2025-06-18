Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 3 Folge 114 vom 18.06.2025
Während Ella mal wieder feststellt, dass in Wiesenkirchen nichts lange geheim bleibt und es sich bereits rumspricht, dass sie die Nacht mit Chris verbracht hat, entschließt sich dieser dazu, Klara die Wahrheit zu sagen. Seine Tochter reagiert aufgelöster, als er erwartet hatte, und überschüttet nicht nur Linda, sondern auch Chris mit Vorwürfen. Als es zwischen den beiden Ex-Partnern daraufhin erneut zu einem Streit kommt, bemerken sie nicht, dass Klara überfordert ausreißt.

