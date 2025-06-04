Die Landarztpraxis
Folge 106: Verzweifelte Beichte
34 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12
Ella fühlt sich in ihrer Familie komplett angekommen und alles könnte perfekt sein, wäre da nicht das Gefühl, wegen ihrer Mutter so viel Zeit mit ihrem Vater und ihren Geschwistern verloren zu haben. Vor Fabian gesteht Ella ihren wachsenden Groll gegen die verstorbene Mutter - vor allem, weil Georg ihr mehrfach versichert hat, dass er sie in seinem Leben begrüßt hätte. Doch Fabian glaubt Georg kein Wort und stellt seinen Vater zur Rede.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln