Zwar sind Fabian und Sarah um Normalität bemüht, aber schon der erste kleinere Konflikt eskaliert zum Streit. Während ein geknickter Fabian sich dennoch zum ersten Mal in Wiesenkirchen zeigt und den verurteilenden Blicken der Dorfbewohner mit Freundlichkeit trotzt, fängt ausgerechnet Chris Sarah selbstlos auf und hilft ihr zu einer wichtigen Erkenntnis. Kann Sarah ihre Wut auf Fabian loslassen und somit der Beziehung noch eine Chance geben?
