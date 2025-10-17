Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Anziehungskraft

SAT.1Staffel 3Folge 27vom 17.10.2025
Anziehungskraft

AnziehungskraftJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 27: Anziehungskraft

35 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Fabian leidet unter Sarahs körperlicher Zurückweisung und gerät darüber mit ihr in einen Streit. Doch ein gemeinsamer Medizinfall führt die beiden wieder enger zusammen und der Funke springt über. Isa wird von ihrem Schwindel übermannt und prellt sich beim anschließenden Fall das Handgelenk. Alexandra versorgt sie und hegt einen schrecklichen Verdacht: Könnte Isa einen Gehirntumor haben?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 3 Staffeln und Folgen