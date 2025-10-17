Die Landarztpraxis
Folge 27: Anziehungskraft
35 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Fabian leidet unter Sarahs körperlicher Zurückweisung und gerät darüber mit ihr in einen Streit. Doch ein gemeinsamer Medizinfall führt die beiden wieder enger zusammen und der Funke springt über. Isa wird von ihrem Schwindel übermannt und prellt sich beim anschließenden Fall das Handgelenk. Alexandra versorgt sie und hegt einen schrecklichen Verdacht: Könnte Isa einen Gehirntumor haben?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln