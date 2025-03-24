Die Landarztpraxis
Folge 58: Wachgeküsst
34 Min.Folge vom 24.03.2025Ab 12
Sarah versucht, für Fabian stark zu sein, um ihn in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. Sie muss Leo beibringen, dass sie nicht mit nach Mailand kommen wird, und auch dafür sorgen, dass die Praxis läuft. Zu ihrer Erleichterung hat Chris jedoch alles im Griff und kommt Ella dabei nicht nur beruflich näher. Sabrina redet Matti ins Gewissen, nicht untätig zu warten, sondern sein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Wird Bianca Mattis Liebeserklärung erwidern?
