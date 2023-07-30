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Ein Pickup als Bühne

Ein Pickup als BühneJetzt kostenlos streamen

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 30.07.2023: Ein Pickup als Bühne

45 Min.Folge vom 30.07.2023Ab 12

Das DJ-Duo One Oaks sucht einen coolen und ausgefallenen Pickup, von dessen Ladefläche aus es Musik auflegen kann. Die PS Profis Jean Pierre und Sidney machen sich auf die Suche nach einem günstigen Fahrzeug für die DJs.

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