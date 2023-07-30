Folge vom 30.07.2023
Ein Pickup als BühneJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 30.07.2023: Ein Pickup als Bühne
45 Min.Folge vom 30.07.2023Ab 12
Das DJ-Duo One Oaks sucht einen coolen und ausgefallenen Pickup, von dessen Ladefläche aus es Musik auflegen kann. Die PS Profis Jean Pierre und Sidney machen sich auf die Suche nach einem günstigen Fahrzeug für die DJs.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1