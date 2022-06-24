Folge vom 24.06.2022
Ein Italo-Youngtimer für 9.000 EuroJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 24.06.2022: Ein Italo-Youngtimer für 9.000 Euro
33 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12
Der Italiener Giuseppe hat Sehnsucht nach seiner Heimat und wünscht sich einen gut erhaltenen, etwa 40-jährigen Klassiker aus Italien für maximal 9.000 Euro. Jean Pierre und Sid finden einen Alfa Romeo Giulia, einen Fiat 500 und einen Lancia Fulvia.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1