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Ein Italo-Youngtimer für 9.000 Euro

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 24.06.2022: Ein Italo-Youngtimer für 9.000 Euro

33 Min.Folge vom 24.06.2022Ab 12

Der Italiener Giuseppe hat Sehnsucht nach seiner Heimat und wünscht sich einen gut erhaltenen, etwa 40-jährigen Klassiker aus Italien für maximal 9.000 Euro. Jean Pierre und Sid finden einen Alfa Romeo Giulia, einen Fiat 500 und einen Lancia Fulvia.

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