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Ein offener Flitzer für Claudia (Kurzversion)

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 21.10.2023: Ein offener Flitzer für Claudia (Kurzversion)

33 Min.Folge vom 21.10.2023Ab 12

Claudia sucht ein offenes Gefährt für den Sommer, um Spaß zu haben. Sie hat 8.000 Euro zur Verfügung. Jean Pierre und Sidney finden für sie einen Mini Cooper Cabrio, einen Toyota MR2 Roadster und einen Daihatsu Copen. Jetzt muss sie sich entscheiden.

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