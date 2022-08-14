Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Frankreichspezial mit Cyndie Allemann (Kurzversion)

Das Frankreichspezial mit Cyndie Allemann (Kurzversion)

Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 14.08.2022: Das Frankreichspezial mit Cyndie Allemann (Kurzversion)

33 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 12

Gérard wünscht sich ein sportliches und ausgefallenes Auto aus Frankreich für maximal 30.000 Euro. Da Jean Pierre in Urlaub ist, hilft Sidney Cyndie Allemann. Die beiden finden einen Renault Sport Spider, einen Citroën DS und einen Renault Alpine.

