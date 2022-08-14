Folge vom 14.08.2022
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 14.08.2022: Das Frankreichspezial mit Cyndie Allemann (Kurzversion)
33 Min. Ab 12
Gérard wünscht sich ein sportliches und ausgefallenes Auto aus Frankreich für maximal 30.000 Euro. Da Jean Pierre in Urlaub ist, hilft Sidney Cyndie Allemann. Die beiden finden einen Renault Sport Spider, einen Citroën DS und einen Renault Alpine.
Genre:Reality, Auto, Dokusoap
