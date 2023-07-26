Folge vom 26.07.2023
Ein Sport-Coupé für 12.000 EuroJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 26.07.2023: Ein Sport-Coupé für 12.000 Euro
37 Min.Folge vom 26.07.2023Ab 12
Dennis weiß nicht viel über Autos, daher wendet er sich an die PS Profis. Er möchte ein sportliches Fahrzeug für maximal 12.000 Euro. Jean Pierre und Sidney finden einen Nissan 350Z, einen Audi TT und einen Mazda RX8 Coupé für den Fahranfänger.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1