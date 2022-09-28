Folge vom 28.09.2022
Sie will Platz, er will Power: Ehestreit bei den PS-ProfisJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 28.09.2022: Sie will Platz, er will Power: Ehestreit bei den PS-Profis
22 Min.Folge vom 28.09.2022Ab 12
Ehepaar Sahin sucht ein neues Auto für maximal 12.000 Euro. Hassan wünscht sich mindestens 300 PS, Nuray will vor allem einen familientauglichen Wagen. Die PS Profis finden einen Audi A4 Avant, einen VW Passat Variant und einen Chrysler 300c Touring.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1