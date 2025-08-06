Folge vom 06.08.2025
Ein Cabrio zum SpottpreisJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 06.08.2025: Ein Cabrio zum Spottpreis
33 Min.Folge vom 06.08.2025Ab 12
Der 21-jährige Robert aus Bochum möchte gerne den Wind in seinen Haaren spüren, und zwar in seinem eigenen Cabrio. Leider hat der Auszubildende nur 750 Euro zur Verfügung. Die PS Profis sind sich nicht sicher, ob das möglich sein wird.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1