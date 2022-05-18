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Getunte Rennsemmel

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Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott

Folge vom 18.05.2022: Getunte Rennsemmel

45 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12

Jean Pierre und Sid sind auf der Suche nach den besten getunten Wagen des Ruhrgebiets. Sie testen einen 407 PS starken Golf 2 GT Special auf einem Flugplatz sowie einen 330 PS starken Polo R WRC und einen Fiat Abarth 695 Biposto.

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