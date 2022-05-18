Folge vom 18.05.2022
Getunte RennsemmelJetzt kostenlos streamen
Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott
Folge vom 18.05.2022: Getunte Rennsemmel
45 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12
Jean Pierre und Sid sind auf der Suche nach den besten getunten Wagen des Ruhrgebiets. Sie testen einen 407 PS starken Golf 2 GT Special auf einem Flugplatz sowie einen 330 PS starken Polo R WRC und einen Fiat Abarth 695 Biposto.
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Genre:Reality, Auto, Dokusoap
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Sport1