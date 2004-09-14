Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Liebeskummer

KultKrimiStaffel 8Folge 1vom 14.09.2004
Liebeskummer

Die Rettungsflieger

Folge 1: Liebeskummer

44 Min.Folge vom 14.09.2004Ab 12

Auf einer Verladebrücke im Hafen erleidet der Arbeiter Alfons Fischer einen Herzinfarkt. Sein Kollege, Kranführer Ralf Wannstedt, ruft sofort die Rettungsflieger. Das SAR-Team muss Alfons aus schwindelnder Höhe mit der Winsch bergen. Wegen des starken Windes ein gefährlicher Einsatz, bei dem sich Pauls Vertretung Torsten sehr bewährt. Der SAR Sanitäter Paul Reinders ist für zehn Tage im Urlaub und kümmert sich um seine Frau Evi, die eine Fehlgeburt hatte. Kaum ist Alfons Fischer im Krankenhaus eingeliefert, müssen die Retter zum nächsten Einsatz. Ein desorientierter Blumenlieferant, der an seinem ersten Arbeitstag nur Chaos herbeiführt, legt sich mit einer Politesse an.

