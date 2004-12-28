Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 8Folge 15vom 28.12.2004
44 Min.Folge vom 28.12.2004Ab 12

Das Team fliegt einen verletzten Motorradfahrer ins BWK. Während des Transports verschlechtert sich sein Zustand. Noch auf dem Landeplatz muss Sabine intubieren. Tobias kann gerettet werden. Nachdem bei Wollcke eine latente Zeugungsunfähigkeit diagnostiziert wurde, hat er sich heimlich einem Gen-Test unterzogen, um sicher zu gehen, dass Richie auch wirklich sein Sohn ist. Barbara streitet mit ihrem Freund, dem Koch Theo, in der Küche des Restaurantschiffes. Ein Moment der Unachtsamkeit führt zu einer gefährlichen Gasexplosion. Nun sind Barbara und Theo in der Kombüse gefangen.

