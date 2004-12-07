Die Rettungsflieger
Folge 12: Väter und Söhne
44 Min.Folge vom 07.12.2004Ab 12
Der SAR 71 fliegt mit Matthias Bach das Bundeswehrkrankenhaus an. Sein Körper stößt eine vor Monaten transplantierte Niere ab. Matthias fürchtet, wieder auf die Dialyse angewiesen zu sein. Dieser Zustand ist ihm wohl bekannt und nicht lebenswert. Das Glück, noch mal eine Spenderniere zu finden, ist so gut wie aussichtslos. Sabine und der Arzt tun alles, um den jungen Mann zu ermutigen. Mittlerweile ist der Lebensgefährte von Matthias Bach im Krankenhaus eingetroffen. Fred erklärt, dass Matthias' Vater Roland als Spender für eine Niere in Frage käme, dies aber verweigert, da er ihm seine Homosexualität nicht verzeiht.
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH