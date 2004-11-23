Zum Inhalt springenBarrierefrei
KultKrimiStaffel 8Folge 10vom 23.11.2004
45 Min.Folge vom 23.11.2004Ab 12

Nach einem scheinbar harmlosen Verkehrsunfall bricht Paul einige Zeit später ohnmächtig zusammen. Schnell wird er ins BWK geflogen. Die Röntgenaufnahmen bestätigen die Befürchtungen von Sabine und Prof. Dr. Köhnke. Die Spitze des zweiten Halswirbels ist abgebrochen und es besteht die Gefahr, dass sich diese ins Rückenmark bohrt. Da Paul nicht transportfähig ist, muss er im BWK operiert werden. Unter Hochdruck wird der Spezialist gesucht, der die komplizierte Operation durchführen kann: Prof. Dechamp. Wollcke und Blank fliegen nach Kiel und holen den Professor aus einer Vorlesung.

