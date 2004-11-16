Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Falscher Verdacht

KultKrimiStaffel 8Folge 9vom 16.11.2004
Falscher Verdacht

Die Rettungsflieger

Folge 9: Falscher Verdacht

44 Min.Folge vom 16.11.2004Ab 12

Gerade hat das SAR-Team einen jungen Mann mit einer Wirbelsäulenverletzung in die Uniklinik Eppendorf geflogen, da kommt schon der nächste Einsatzbefehl. Die pflegebedürftige Marianne Förster liegt nach einem Herzinfarkt bewusstlos in ihrem Krankenbett. Tochter Gesine, eine Krankenschwester, hat sofort die Rettungskräfte alarmiert. Durch den Einsatz der Notärztin Dr. Petersen kann die Patientin stabilisiert werden. Doch kurz darauf verschlechtert sich ihr Zustand rapide. Bei Reparaturarbeiten im Rettungszentrum hat ein Handwerker mit der Bohrmaschine ein Stromkabel getroffen und sich schwer verletzt. Die Rettungsflieger bringen ihn in die Uniklinik, wo man sein Augenlicht retten kann.

