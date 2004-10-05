Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Rettungsflieger

Der Liebesbeweis

Staffel 8Folge 4vom 05.10.2004
Der Liebesbeweis

Die Rettungsflieger

Folge 4: Der Liebesbeweis

Folge vom 05.10.2004

Jürgen, ein hochbetagter und ehemaliger Fußball-Profi, erleidet einen Herzinfarkt, als er erfährt, dass er und seine junge Pflegerin Anne im Lotto gewonnen haben. Sabine leitet alle notwendigen Maßnahmen ein, bis Jürgen außer Lebensgefahr ist. Anne, die Jürgens Medikamente aus dessen Wohnung besorgen wollte, kehrt nicht zurück. Als Wollcke über dem Cafe in Jürgens Wohnung nach Anne sucht, findet er die junge Frau ohnmächtig auf dem Boden liegend. Mit einem schweren Schädel-Hirntrauma fliegen die Retter die Patientin ins Krankenhaus. Schon bald sitzt der rüstige Rentner am Krankenbett seiner jungen Pflegerin.

