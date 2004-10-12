Die Rettungsflieger
Folge 5: Fünftes Rad am Wagen
Im Hamburger Hafen steht ein Schiff in Flammen. Die Feuerwehr hat den Brand scheinbar im Griff als plötzlich eine Gasflasche explodiert. Ein Feuerwehrmann wird schwer verletzt. Sabine diagnostiziert Verbrennungen dritten Grades. Da in ganz Hamburg kein Verbrennungsbett frei ist, wird der Patient vorläufig ins Bundeswehrkrankenhaus geflogen. Wollcke fühlt sich im Kollegenkreis immer mehr ausgeschlossen, zumal Blank und Sabine mittlerweile ein Verhältnis wie "Pott und Deckel" pflegen. Für den Feuerwehrmann wurde ein Verbrennungsbett in Lübeck gefunden. Da sich der Zustand des Patienten zusehends verschlechtert, ist besondere Eile geboten. Kurz vor Lübeck droht er vollends zu kollabieren. Eine Notlandung auf freiem Feld ist erforderlich, und nur durch einen schnellen Eingriff kann der Mann gerettet werden. Auf dem Rückflug nach Hamburg erreicht das Team ein Notruf aus dem nahe gelegenen "Hansapark". Ein älterer Herr ist beim Tanzen in der Westernstadt gestürzt und kann sich nicht mehr rühren. Kaum ist der Mann versorgt, da wird auf dem Parkgelände erneut dringend ein Arzt gesucht: Der junge Helge ist in der Loopingbahn ohnmächtig geworden und hat einen unglaublich hohen Blutdruck. Sabine und Paul können dem Kranken bis zum Eintreffen des Hubschraubers erste Hilfe leisten ...
