Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Rettungsflieger

Der Held des Tages

KultKrimiStaffel 8Folge 6vom 19.10.2004
Der Held des Tages

Der Held des TagesJetzt kostenlos streamen

Die Rettungsflieger

Folge 6: Der Held des Tages

44 Min.Folge vom 19.10.2004Ab 12

Das Team fliegt den jungen Simon, bei dem Symptome eines Herzinfarktes aufgetreten sind, ins Bundeswehrkrankenhaus. Der diensthabende Arzt kann den Infarkt nicht eindeutig bestätigen, behält aber Simon zur Beobachtung da. Dass Simon ein Simulant ist, kann noch keiner ahnen. Die Rettungsflieger werden zum nächsten Einsatz gerufen. Auf dem Hinweg entdecken sie einen Brand auf einem stillgelegten Betriebsgelände. Paul informiert die Feuerwehr, und kurzfristig wird umdisponiert: Hauptmann Blank landet direkt am Brandort. Denn am obersten Fenster des brennenden Hauses wird eine Frau mit einem Baby entdeckt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Rettungsflieger
KultKrimi
Die Rettungsflieger

Die Rettungsflieger

Alle 11 Staffeln und Folgen