Die Rettungsflieger
Folge 8: Der kleine Held
44 Min.Folge vom 09.11.2004Ab 12
Während die Rettungsflieger noch mit dem banalen Alltag beschäftigt sind, steht der 13-jährige Jakob Grassmann vor einem größeren Problem. Bei einer Erlebnistour bricht sein Vater mitten im Wald ohnmächtig zusammen. Jakob hat Angst und das Handy keinen Empfang. Für das SAR-Team ist die Suche nach Horst und Jakob Grassmann ein Wettlauf gegen die Zeit. Der Einsatz wird für die Rettungsflieger zum klassischen SAR - "search and rescue" - Flug. Aber nur weil Jakob in der Notsituation seine Angst überwindet und über sich hinaus wächst, haben die Rettungsflieger eine Chance Horst Grassmann überhaupt zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Rettungsflieger
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH