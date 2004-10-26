Die Rettungsflieger
Folge 7: In der Falle
44 Min.Folge vom 26.10.2004Ab 12
Das Team hat einen Mann an Bord, der seine Ex-Freundin verprügeln wollte. Da sich diese jedoch mit Gasspray wehren konnte, wird der verhinderte Schläger mit einer Augenverätzung ins Krankenhaus geflogen. Im Bundeswehrkrankenhaus steht Simon, der jugendliche "Herzinfarkt", immer noch unter Beobachtung und man vermutet, dass seine Beschwerden psychosomatischer Natur sind. In Wirklichkeit aber simuliert Simon und bestiehlt andere Patienten während nächtlicher Raubzüge. Seine letzte Diebestour hat ungeahnte Folgen. Homann, der am späten Abend noch seine neue Flamme Cora besucht, gerät als Dieb unter Verdacht.
Die Rettungsflieger
Genre:Action, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1998 ZDF Enterprises GmbH