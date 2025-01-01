Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Das Buch

WarnerStaffel 3Folge 11
Das Buch

Das BuchJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 11: Das Buch

43 Min.

John-Boy hat sich für ein Literaturseminar eingeschrieben, das ihn jedoch enttäuscht: Er stellt fest, dass seine "Heimatliteratur" von den anderen als Anfängerwerk betrachtet wird. Unterdessen hat Olivia jedoch an einen Verlag geschrieben, der auf der Suche nach Werken junger Autoren ist, und überraschenderweise erklärt sich der Verlag bereit, John-Boys Kurzgeschichten zu drucken. Die Freude ist riesig - doch die Waltons haben den Autorenvertrag nicht genau gelesen ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen