Gefahr für eine junge EheJetzt kostenlos streamen
Die Waltons
Folge 20: Gefahr für eine junge Ehe
48 Min.Folge vom 18.12.2025
Die Tochter von Olivias verstorbener bester Freundin wünscht sich, ihre Hochzeit in Walton's Mountain zu feiern. Doch ihr Bräutigam ist ein eingefleischter Stadtmensch, der sich in der Provinz nicht besonders wohlfühlt und vor allem mit den derben Späßen der Dorfbewohner überhaupt nichts anfangen kann. Als er während des Hochzeitsfestes entführt und allein im Wald zurückgelassen wird, ist er vor Wut außer sich. Die Hochzeitsnacht verbringen die beiden getrennt ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH