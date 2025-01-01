Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Der Job

WarnerStaffel 3Folge 12
Der Job

Der JobJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 12: Der Job

43 Min.

John-Boy möchte sich durch einen Teilzeitjob noch etwas Geld für das College dazuverdienen, und so erklärt er sich bereit, bei der blinden Ruth Thomas als Vorleser zu arbeiten. Doch schon bald hat er genug von dieser Stelle, denn die Blinde erweist sich als äußerst schroff und unfreundlich. Als er den Job hinschmeißen will, redet ihm Olivia ins Gewissen, Verständnis für Ruths schlimme Situation zu haben und ihre Verbitterung zu akzeptieren. Langsam taut Ruth ein wenig auf ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen