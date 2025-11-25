Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

Der erste Tag

Staffel 3Folge 3vom 25.11.2025
Der erste Tag

Der erste TagJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 3: Der erste Tag

43 Min.Folge vom 25.11.2025

Endlich ist es so weit: John-Boys großer Tag ist da - sein allererster Tag auf dem College. In den Wochen davor ist er schon ein wenig aufgeregt und von Unruhe erfüllt, doch als der Start unmittelbar bevorsteht, überwiegt die Freude und die Lust, ein neues Leben zu beginnen. Auf dem Weg zum College begegnet er der jungen Polly, die ebenfalls ihren ersten Tag dort vor sich hat. Die beiden freunden sich an und trotzen gemeinsam allen Herausforderungen, die auf sie warten ...

