Die Waltons
Folge 18: Das Lügenmädchen
43 Min.
Eines Morgens muss John-Boy auf dem Weg ins College einem Mädchen ausweichen, das sich verkehrswidrig verhält, und verursacht dadurch fast einen Unfall. Die Verkehrssünderin setzt ihren Weg ungerührt fort, ohne weiter auf ihn zu achten. Später begegnet er dem Mädchen im Chemieunterricht wieder. Ohne mit der Wimper zu zucken stiehlt sie seine Unterlagen und versucht zu allem Überfluss, einen Jungen, der gerne Zaubertricks macht, als den Schuldigen dastehen zu lassen ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen