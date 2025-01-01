Die Waltons
Folge 19: Die Dickschädel
42 Min.
Nachdem Großvater Sam einen Herzanfall hatte und ihm vom Arzt größte Schonung verordnet wurde, versucht die ganze Familie, Sam auf jede nur denkbare Art zu entlasten. Schließlich bleibt für Sam und Ester überhaupt nichts mehr zu tun - als John auch noch einen Helfer für die Sägemühle einstellt, in der ihm Sam früher zur Hand ging, platzt den beiden eigenwilligen Alten der Kragen: Sie fühlen sich nicht mehr gebraucht und ziehen zu einem Nachbarn, dessen Haus sie verwalten.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen