Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Nur die Sterne wissen, was geschah

WarnerStaffel 3Folge 16
Nur die Sterne wissen, was geschah

Nur die Sterne wissen, was geschahJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 16: Nur die Sterne wissen, was geschah

47 Min.

Die junge Nancy ist die Tochter einer Frau, die einst unter mysteriösen Umständen aus Walton's Mountain verschwand - über ihren Weggang gibt es viele Theorien, darunter die, dass sie ihrem verständnislosen Mann davonlief. Nun möchte Nancy ihre Mutter sehen und überredet ihren Freund Ben Walton dazu, sie mit dem Auto nach Charlottsville zu fahren, wo diese inzwischen lebt. Doch das Auto wird in der Stadt gestohlen, und der Dieb baut überdies auch noch einen Unfall damit ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen