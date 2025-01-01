Nur die Sterne wissen, was geschahJetzt kostenlos streamen
Die Waltons
Folge 16: Nur die Sterne wissen, was geschah
47 Min.
Die junge Nancy ist die Tochter einer Frau, die einst unter mysteriösen Umständen aus Walton's Mountain verschwand - über ihren Weggang gibt es viele Theorien, darunter die, dass sie ihrem verständnislosen Mann davonlief. Nun möchte Nancy ihre Mutter sehen und überredet ihren Freund Ben Walton dazu, sie mit dem Auto nach Charlottsville zu fahren, wo diese inzwischen lebt. Doch das Auto wird in der Stadt gestohlen, und der Dieb baut überdies auch noch einen Unfall damit ...
