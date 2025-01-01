Die Waltons
Folge 5: Das unverstandene Kind
47 Min.
Jim Bob fühlt sich von seinen Eltern und Geschwistern unverstanden. Alles fängt damit an, dass er ein Meerschweinchen pflegt, über das die anderen sich die ganze Zeit lustig machen. Als das Tier stirbt, achtet niemand außer Jim Bob darauf - der Junge beschließt, von zu Hause wegzugehen. Er reißt aus und wird als Anhalter nach Westham mitgenommen. Als die Familie sein Verschwinden bemerkt, ist die Aufregung groß, denn keineswegs ist Jim Bob so ungeliebt, wie er sich fühlt ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH