Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Damenhaftes Verhalten

WarnerStaffel 3Folge 7
Damenhaftes Verhalten

Damenhaftes VerhaltenJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 7: Damenhaftes Verhalten

47 Min.

John-Boy lädt Mary-Ellen auf den Collegeball ein - für das junge Mädchen ein großes Ereignis, bei dem sie unbedingt schön sein möchte. Sie kauft bei einem Trödler eine hübsche Handtasche und entdeckt zu Hause einen Ring darin, den die Vorbesitzerin offenbar vergessen hat. Mary-Ellen möchte den Ring nur allzu gern auf dem Ball tragen; sie beschließt, es zu tun und den Ring anschließend zum Trödler zurückzubringen. Doch das kostbare Schmuckstück geht auf dem Ball verloren ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen