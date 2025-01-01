Die Waltons
Folge 17: Eine Frau für Ike
43 Min.
Überraschend taucht im Hause der Waltons eine Cousine der Familie auf: Corabeth Walton, die ungefragt ihre Sachen ausbreitet und offensichtlich einen längeren Aufenthalt plant. Sie nistet sich in John-Boys Zimmer ein und macht sich mit ihrer selbstbezogenen und vereinnahmenden Art keine Freunde - weder in der Familie, noch im Ort. Nur einer in Walton's Mountain ist ganz begeistert von ihr: der Gemischtwarenhändler Ike Godsey, der sie in ein feines Restaurant einlädt.
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen