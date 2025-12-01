Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Die zweite Hochzeit

WarnerStaffel 3Folge 24vom 29.12.2025
Die zweite Hochzeit

Die zweite HochzeitJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 24: Die zweite Hochzeit

47 Min.Folge vom 29.12.2025

John-Boy soll im Auftrag seines Colleges eine junge Gastrednerin betreuen: Es handelt sich um die berühmte New Yorker Schriftstellerin Madeline Bennett. Hals über Kopf verliebt er sich in sie - und sie erwidert seine Gefühle. Die beiden beschließen, gemeinsam nach New York zu gehen. Als sie am Bahnhof mit gepackten Koffern stehen, wird John-Boy jedoch von einer Sache zurückgehalten: Seine Eltern wollen ihren 20. Hochzeitstag feiern, und bei dem Fest muss er dabei sein ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen