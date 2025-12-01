Die Waltons
Folge 24: Die zweite Hochzeit
47 Min.Folge vom 29.12.2025
John-Boy soll im Auftrag seines Colleges eine junge Gastrednerin betreuen: Es handelt sich um die berühmte New Yorker Schriftstellerin Madeline Bennett. Hals über Kopf verliebt er sich in sie - und sie erwidert seine Gefühle. Die beiden beschließen, gemeinsam nach New York zu gehen. Als sie am Bahnhof mit gepackten Koffern stehen, wird John-Boy jedoch von einer Sache zurückgehalten: Seine Eltern wollen ihren 20. Hochzeitstag feiern, und bei dem Fest muss er dabei sein ...
Die Waltons
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH