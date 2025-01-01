Die Waltons
Folge 1: Auge um Auge (1)
46 Min.
Ein junger Mann aus Waltons's Mountain, Tommy Satterfield, ist aus der Armee desertiert und nach Hause zurückgekehrt. Nach langen Diskussionen kann John ihn davon überzeugen, sich zu stellen und zum Militär zurückzukehren. Kurz darauf wird Tommy nach Europa abkommandiert, wo er bei einem U-Boot-Angriff sein Leben verliert. Tommys Vater macht in seiner Verzweiflung John für den Tod seines Sohnes verantwortlich und fordert Rache ...
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH