Staffel 8Folge 2
Folge 2: Auge um Auge (2)

46 Min.

Calvin Satterfield macht John verantwortlich für den Tod seines Sohnes Tommy. Dieser war desertiert, jedoch nach Gesprächen mit John zur Armee zurückgekehrt und kurz darauf gefallen. Der verzweifelte Vater dreht durch und will sich, wie er sagt, "rächen". Kurz darauf schießt er auf Jim-Bob - zum Glück bleibt dieser unverletzt, und John stellt Satterfield zur Rede. Kurz darauf erhält er die Nachricht, dass John-Boy von einem Fronteinsatz nicht zurückgekehrt wäre ...

