Die Waltons
Folge 10: Banges Warten
47 Min.Ab 12
Zum großen Entsetzen von John und Olivia war vor einiger Zeit ein Telegramm des Kriegsministeriums eingetroffen, in dem man ihnen mitteilte, dass John-Boy, der an der Front als Kriegsberichterstatter gearbeitet hatte, vermisst wäre. Nun folgen endlich weitere Nachrichten, doch keine sehr guten: John-Boy ist zwar am Leben, wurde aber schwer verletzt und liegt in einem Lazarett bei Washington. Um bei ihm sein zu können, fängt Olivia dort als Rotkreuzhelferin an ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH