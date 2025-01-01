Die Waltons
Folge 9: Schweigen aus Angst
46 Min.Ab 12
Der Soldat Frank Thatcher wendet sich von der Front aus an das Rote Kreuz, weil er schon lange keinen Brief mehr von seiner Frau erhalten hat, die sonst regelmäßig schrieb. Er fürchtet, dass ihr etwas passiert sei, und seine Ahnungen sind begründet: Darcy wurde vergewaltigt und hat aus Angst darüber geschwiegen. Erst Olivia Walton kann sie sich anvertrauen, und diese setzt nun alles daran, den Täter zu finden. Unterdessen treffen Nachrichten vom vermissten John-Boy ein ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH