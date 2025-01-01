Die Waltons
Folge 15: Ted Lapinskys Großvater
46 Min.Ab 6
Jason hat einen neuen Freund, den Juden Ted Lapinsky, der bei den Waltons freundlich aufgenommen wird. In der Armee hat er jedoch Probleme mit Judenfeindlichkeit. Eines Tages erhält Ted eine furchtbare Nachricht aus Europa: In einem Brief wird ihm mitgeteilt, dass man seinen Großvater im Konzentrationslager umgebracht hat. Teds Großvater war einer der Anführer während des Aufstandes im Warschauer Ghetto, und Ted erzählt, wie er gefangen genommen wurde ...
