Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Ted Lapinskys Großvater

WarnerStaffel 8Folge 15
Ted Lapinskys Großvater

Ted Lapinskys GroßvaterJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 15: Ted Lapinskys Großvater

46 Min.Ab 6

Jason hat einen neuen Freund, den Juden Ted Lapinsky, der bei den Waltons freundlich aufgenommen wird. In der Armee hat er jedoch Probleme mit Judenfeindlichkeit. Eines Tages erhält Ted eine furchtbare Nachricht aus Europa: In einem Brief wird ihm mitgeteilt, dass man seinen Großvater im Konzentrationslager umgebracht hat. Teds Großvater war einer der Anführer während des Aufstandes im Warschauer Ghetto, und Ted erzählt, wie er gefangen genommen wurde ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen