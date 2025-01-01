Die Waltons
Folge 20: Der letzte Strohhalm
43 Min.
Ben Walton hat sich entschlossen, zur Marine zu gehen. Nun muss sein Vater John die Arbeit in seinem Betrieb ganz ohne Hilfe erledigen. Durch einige Unwägbarkeiten verliert er daraufhin seine besten Aufträge. Völlig frustriert ob der Situation stürzt sich John ins "wilde Leben". In Ike findet er hierfür einen begeisterten Partner ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen