WarnerStaffel 8Folge 20
Folge 20: Der letzte Strohhalm

43 Min.

Ben Walton hat sich entschlossen, zur Marine zu gehen. Nun muss sein Vater John die Arbeit in seinem Betrieb ganz ohne Hilfe erledigen. Durch einige Unwägbarkeiten verliert er daraufhin seine besten Aufträge. Völlig frustriert ob der Situation stürzt sich John ins "wilde Leben". In Ike findet er hierfür einen begeisterten Partner ...

