Die Waltons
Folge 4: Das Abschlusszeugnis
43 Min.
John soll bei der Army sein Abschlusszeugnis von der Highschool vorlegen - doch es ist einfach unauffindbar. Als alle Versuche, das Diplom aufzutreiben, fehlschlagen, erhält er den Bescheid, dass er noch einmal die Schulbank drücken muss, wenn er seinen Abschluss nicht nachweisen kann ... Auch seine Tochter Mary Ellen hat es nicht leicht, denn sie ist die neue Bezirkskrankenschwester und muss sich in dieser Rolle mit eigenbrötlerischen Bergbewohnern auseinandersetzen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Waltons
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:US, 1972
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen