Die Waltons

Das Abschlusszeugnis

Staffel 8Folge 4
Das Abschlusszeugnis

Das AbschlusszeugnisJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 4: Das Abschlusszeugnis

43 Min.

John soll bei der Army sein Abschlusszeugnis von der Highschool vorlegen - doch es ist einfach unauffindbar. Als alle Versuche, das Diplom aufzutreiben, fehlschlagen, erhält er den Bescheid, dass er noch einmal die Schulbank drücken muss, wenn er seinen Abschluss nicht nachweisen kann ... Auch seine Tochter Mary Ellen hat es nicht leicht, denn sie ist die neue Bezirkskrankenschwester und muss sich in dieser Rolle mit eigenbrötlerischen Bergbewohnern auseinandersetzen ...

