Die Waltons

Die Verwandtschaft

Staffel 8Folge 3
Die Verwandtschaft

Die Waltons

Folge 3: Die Verwandtschaft

43 Min.

Cousine Rose stattet den Waltons einen Besuch ab. Im Gepäck hat sie ihre Enkel und den festen Entschluss, Olivia bei der Hausarbeit zu helfen und ihr das Leben zu erleichtern. Doch das ist nicht so einfach wie geplant ... Unterdessen herrscht Aufregung in Walton's Mountain, weil eine sirenenhafte Frau aufgetaucht ist, die für den Ort einige Nummern zu groß ist - und ganz besonders für Ike Godsey, der sich sehr für sie interessiert und Jim-Bob in einen gewagten Plan einweiht ...

Warner
