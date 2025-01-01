Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Waltons

Die Operation

WarnerStaffel 8Folge 19
Die Operation

Die OperationJetzt kostenlos streamen

Die Waltons

Folge 19: Die Operation

43 Min.

Während Emily Baldwin auch dieses Jahr wieder ihren Garten der örtlichen Jugend für ein großes Fest zur Verfügung stellen will und sich voller Freude an die Vorbereitungen macht, reagiert ihre Schwester ungehalten und lustlos: Sie fühlt sich seit einiger Zeit krank und mag nicht ans Feiern denken. Bei einer Untersuchung stellt sich heraus, dass sie am Grauen Star erkrankt ist und sich einer Operation unterziehen muss. Großmutter Walton muss sie von der OP überzeugen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Die Waltons
Warner
Die Waltons

Die Waltons

Alle 9 Staffeln und Folgen