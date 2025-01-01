Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Waltons

WarnerStaffel 8Folge 5
Die Waltons

Folge 5: Die Unschuldigen

43 Min.

Olivia setzt sich für eine Kindertagesstätte ein, damit die Arbeiter aus der Rüstungsfabrik ihre Kinder tagsüber an einem sicheren Ort unterbringen können. Doch auch heitere Angelegenheiten beschäftigen die Waltons: Ike und Corabeth feiern demnächst ihren fünften Hochzeitstag. Vorbereitungen für die Feier werden getroffen, doch die Tatsache, dass Ike heimlich Tanzstunden bei Rose nimmt, führt zu großer Eifersucht bei Corabeth, die glaubt, ihr Mann würde sie betrügen ...

