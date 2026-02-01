Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 11: A Lingering Question
47 Min.Folge vom 23.02.2026Ab 12
Tao Chen wird von seiner Frau erschossen - angeblich in Notwehr. Bei der Obduktion von Taos Leiche ermittelt Dr. G einige merkwürdige Befunde. Der Mann war zu Lebzeiten ein stadtbekannter Schläger mit krimineller Vergangenheit. Möglicherweise hat einer seiner Widersacher Taos Ableben schon vor dem tödlichen Schuss eingeleitet ... Und: Mildred Robinsons nackte Leiche wird in einem Wohnwagen gefunden. Wurde sie das Opfer einer Vergewaltigung mit anschließendem Mord?
Genre:Reality, Medizin, Gesundheit
Produktion:US, 2004
